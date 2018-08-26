Ещё
В Королёве горит жилой дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Королёве горит жилой дом 

RT на русском 1 час назад
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
В подмосковном Королёве горит многоэтажка, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности.
«26 августа в 06:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королёв, микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 4», — уточнили в ведомстве.
К тушению пожара привлечены 78 человек и 21 единица техники.
Ранее Nation News сообщало, что при пожаре в двухквартирном доме в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.
RT на русском: последние новости
В консульстве России в КНР заявили, что россияне при пожаре в Харбине не пострадали СМИ: Экспертиза установила причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Четыре человека погибли при пожаре в Уфе
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото с упавшим Малаховым взорвало сеть32
Вайкуле снова высказалась о Крыме97
Скончался сенатор Джон Маккейн1344
Трампу запретили хоронить Маккейна60
В деле сестер Хачатурян появилась бывшая проститутка43
Видео
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Другое
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение