В Королёве горит жилой дом 

В подмосковном Королёве горит многоэтажка, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности.
«26 августа в 06:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королёв, микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 4», — уточнили в ведомстве.
К тушению пожара привлечены 78 человек и 21 единица техники.
Ранее Nation News сообщало, что при пожаре в двухквартирном доме в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.