В Барнауле загорелся зоопарк «Лесная сказка» 

Зоопарк "Лесная сказка" горит в Барнауле, очаг возгорания находится на территории, где нет животных, рассказал РИА Новости директор зоопарка Сергей Писарев.
"Возгорание произошло на территории, свободной от животных. Сгорело сено, заготовленное на зиму для корма животных. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня нет", — сообщил Писарев.
По его словам, администрация учреждения уже подала заявление в полицию об умышленном поджоге.
На место происшествия прибыли несколько машин с пожарными. Факт возгорания РИА Новости подтвердили в МЧС региона.