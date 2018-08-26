В Барнауле загорелся зоопарк «Лесная сказка»

"Возгорание произошло на территории, свободной от животных. Сгорело сено, заготовленное на зиму для корма животных. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня нет", — сообщил Писарев.

По его словам, администрация учреждения уже подала заявление в полицию об умышленном поджоге.