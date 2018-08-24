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Пожар в здании ЦБ в Москве ликвидирован
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Пожар в здании ЦБ в Москве ликвидирован 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: camilagrrr/Twitter.com
Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает РИА "Новости".
"В 20.57 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", — сообщил представитель ведомства.
Вечером 24 августа в Москве в здании Банка России на Неглинной, 12 произошел пожар. На снимках очевидцев было видно возгорание в одном из окон.
В Центробанке "Газете.Ru" сообщили, что возгорание носило локальный характер, в результате него никто не пострадал.
Как пояснили в МЧС, возгорание произошло на площади 30 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 26 пожарных расчетов.
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