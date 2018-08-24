Пожар в здании ЦБ в Москве ликвидирован

Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает РИА "Новости".

"В 20.57 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", — сообщил представитель ведомства.

Вечером 24 августа в Москве в здании Банка России на Неглинной, 12 произошел пожар. На снимках очевидцев было видно возгорание в одном из окон.

В Центробанке "Газете.Ru" сообщили, что возгорание носило локальный характер, в результате него никто не пострадал.