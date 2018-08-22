МЧС Грузии закупило 40 новых пожарных машин

МЧС Грузии обновляет автопарк, сообщает «МИР 24». Ведомство закупило 40 спецмашин у соседней Турции . Общая стоимость — пять миллионов долларов.

Первые шесть машин уже поступили в МЧС. Остальные пересекут границу в ближайший месяц. Машины будут тушить пожары не только в городе.

«Эти машины могут подниматься высоко в горы в случае необходимости тушения лесных пожаров. Кроме того, новую технику можно использовать для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций», — говорит руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Шалва Хуцишвили

Армения и Беларусь. Дефицит спецтехники спасатели особо ощутили в августе прошлого года. Тогда Грузию охватила серия лесных пожаров. Сильнее всего горело Боржомское ущелье. Его тушили почти неделю. Помогали Турция, Азербайджан

Совсем недавно Грузия сама приступила к производству пожарных машин. Первые три образца новой техники отечественного производства будут созданы до конца этого года, а уже в следующем начнется серийное производство автомобилей.

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