В Оренбурге ликвидируют незаконную свалку в новом микрорайоне

Оренбурге прокуратура добивается ликвидации нескольких несанкционированных свалок.

Свалки строительного мусора и ТБО обнаружены в районе ул. Озерной, СНТ Ветераны Советской, а также в 200 метрах от лесополосы по улице Г. Донковцева, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района областного центра. Местные жители уже несколько месяцев жаловались на незаконные мусорки. Так у домов по улице Донковцева площадь свалки составила в 0,24 гектара.

В адрес главы Южного округа Оренбурга внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Начат процесс ликвидации свалок.