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В Оренбурге ликвидируют незаконную свалку в новом микрорайоне
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В Оренбурге ликвидируют незаконную свалку в новом микрорайоне 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге прокуратура добивается ликвидации нескольких несанкционированных свалок.
Свалки строительного мусора и ТБО обнаружены в районе ул. Озерной, СНТ Ветераны Советской, а также в 200 метрах от лесополосы по улице Г. Донковцева, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района областного центра. Местные жители уже несколько месяцев жаловались на незаконные мусорки. Так у домов по улице Донковцева площадь свалки составила в 0,24 гектара.
В адрес главы Южного округа Оренбурга внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Начат процесс ликвидации свалок.
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