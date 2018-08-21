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В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
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Здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове полностью снесено 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: Reuters
Строители с помощью тяжелой техники во вторник утром завершили снос основного здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня», в котором в марте 2018 года произошел крупный пожар и погибли 60 человек. Об этом сообщил «Интерфакс».
В четырехэтажном здании ТРЦ ранее размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами, магазины и другие торговые помещения. Также снесено здание сауны с автомойкой и котельная, входившие в комплекс бывшего ТРЦ.
На месте «Зимней вишни» планируется разбить сквер, проект будет обсуждаться с родственниками погибших на пожаре. Пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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