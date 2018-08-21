В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове полностью снесено

Строители с помощью тяжелой техники во вторник утром завершили снос основного здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня», в котором в марте 2018 года произошел крупный пожар и погибли 60 человек. Об этом сообщил «Интерфакс».

В четырехэтажном здании ТРЦ ранее размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами, магазины и другие торговые помещения. Также снесено здание сауны с автомойкой и котельная, входившие в комплекс бывшего ТРЦ.