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Завод по переработке резины загорелся в Запорожье
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В Запорожье вспыхнул пожар на заводе по переработке резины 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на предприятии по переработке резины в Запорожье, горели автомобильные шины, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
По данным ведомства, существовала угроза взрыва цистерн с горючей жидкостью.
"Сложность тушения заключалась в том, что из-за большой загруженности шинами и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии, возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном", — говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что ликвидация пожара происходила одновременно в нескольких направлениях. Пожарным удалось предотвратить взрыв цистерн и не допустить распространения огня на емкости с опасным веществом.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в воскресенье 3.08 (совпадает с мск), в 3.30 пожар был локализован, а в 4.00 — полностью ликвидирован. В ликвидации возгорания были задействованы 16 единиц техники и 54 спасателя.
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