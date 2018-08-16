Ещё
К зданию ООН прибыли десятки пожарных машин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нью-Йорке к зданию ООН прибыли десятки пожарных машин 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Десятки пожарных машин прибыли к зданию ООН в Нью-Йорке из-за неисправного оборудования, которые использовали мойщики окон, сообщили в службе безопасности организации.
"Служба охраны и безопасности хотела бы сообщить, что в настоящее время сотрудники пожарной охраны Нью-Йорка находятся в помещениях ООН из-за неисправного оборудования, которое использовалось мойщиками окон на восточной стороне здания секретариата", — говорится в сообщении.
Подробностей о последствиях использования неисправного оборудования не сообщается — отмечается, что "пострадавших нет, и вопрос должен быть решен в ближайшее время".
Последние новости
Вот для чего власти Москвы разорвали многомиллиардные контракты Названы продукты, предотвращающие рак На берег Крыма выбросило мертвых дельфинов и осетров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму259
Китай передал России секретные данные о ЦРУ91
В Турции арестовали судно с российским экипажем56
Умерла величайшая певица в истории59
Раскрыт большой обман «Дома-2»67
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение