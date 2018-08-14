Нижегородские медики готовы оказать помощь находящемуся в Грузии больному ребенку

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик Ираклий Лекиашвили из Нижнего Новгорода, страдающий пороком сердца, попал в больницу в Грузии, где отдыхал вместе с родителями. Родители сообщили, что не могут перевезти ребенка в Россию

"Существует определенный порядок действий при эвакуации подобных пациентов, минздрав Нижегородской области направил письмо-обращение в Министерство здравоохранения России, где уже будет приниматься решение о транспортировке пациента совместно с МЧС . В случае прибытия мальчика в Нижегородскую область ему незамедлительно будет оказана необходимая медицинская помощь", — сказал Гаврилова.

В МЧС по региону ТАСС сообщили, что Центр медицины катастроф Нижегородской области «находится в режиме готовности».

"Команды на транспортировку пока не было, но скорее всего, он будет транспортирован бортом ЦМК области. Информации из Грузии пока нет, можно ли перевозить пациента. Также не решен вопрос, будет ли он доставлен в Нижний Новгород или Москву ", — сказали в МЧС по области.

Детский омбудсмен по Нижегородской области держит ситуацию с мальчиком на контроле, сообщили ТАСС в региональном аппарате уполномоченного по правам ребенка. Прорабатываются совместные действия с минздравом региона.