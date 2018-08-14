Ещё
80 автомобилей сгорели в Швеции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции около 80 автомобилей пострадали от поджога в ночь на вторник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Toby Melville
Около 80 автомобилей пострадали в результате поджога в нескольких районах на западе Швеции в ночь на вторник, говорится в сообщении для прессы полиции Западной Швеции.
"Согласно имеющимся данным около 80 автомобилей горели в регионе. Районы в Гетеборге и Тролльхеттане пострадали больше всего. Поскольку большинство пожаров начались в течение короткого промежутка времени, нельзя исключить, что между ними имеется связь", — говорится в сообщении для прессы.
По данным из полиции рядом с местами поджогов были замечены группы молодых людей с закрытыми лицами. В Гетеборге в двух микрорайонах на месте пожаров видели две группы молодых людей от 6 до 10 человек. В городе Тролльхеттан близ Гетеборга группа молодых людей была больше — в 30-40 человек. Они бросали камни и блокировали дорогу близ мест происшествия. Сообщений о пострадавших нет.
Поджоги автомобилей и агрессивные молодые люди — проблема, с которой сталкивается Швеция уже не первый год. Чаще всего это происходит в начале учебного года.
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты39
США устроили провокацию у Крымского моста1005
Немецкая делегация приехала в Крым60
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце146
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя19
Видео
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
01:03
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя
Общество
00:58
Немецкая делегация приехала в Крым
Политика
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
03:56
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты
Общество
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение