Ещё
Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров 

Вести.Ru 2 часа назад
Утром в воскресенье в Крыму под Ялтой возобновлены работы по тушению пожара в заповеднике. Возгорание произошло накануне вечером. Несмотря на усилия пожарных, огонь за ночь охватил порядка 15 гектаров заповедного леса.
Борьбу с огнем ведут более 100 пожарных, используются два вертолета МИ-8, которые за утренние часы успели более десяти раз сбросить несколько тонн воды в районе очага пожара. Ожидается прибытие еще одного вертолета из Ростова-на-Дону. К тушению пожара в Ялте привлечены сотрудники лесхоза, МЧС, отряда "Крымспас", а также до 40 сотрудников Росгвардии и 15 добровольцев.
Сейчас главная задача, которая стоит перед огнеборцами, не допустить продвижение пламени вверх по труднодоступному горному склону, на котором пожарным можно работать только с использованием альпинистского снаряжения. Разведка с воздуха с помощью дронов результата не принесла — над местностью сильное задымление, видимость практически нулевая. Борьба с огнем осложнена сильными порывами ветра в горном ущелье, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Спасатели надеются на то, что участие третьего вертолета поможет переломить ситуацию.
Это уже третий пожар в лесном массиве под Ялтой, ранее пожарные справились с возгоранием хвойного леса в заповеднике в конце апреля и в мае. По словам сотрудников МЧС, чаще всего причинами пожара становятся природный и человеческий факторы.
Вести.Ru: последние новости
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара в карельской церкви Под Хабаровском в огне погибли два человека В порту Антверпена горит склад с опасным веществом
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван заказчик убийства Влада Листьева324
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение31
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана39
«Готовьтесь к сражению!»: США готовятся воевать с РФ
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар95
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров
Пожары Катастрофы
03:54
«Схватившим триколор» украинцам придумали наказание
Украина В мире
01:18
Минобороны показало мощь ВКС России на видео
Оружие Армия
01:08
Назван заказчик убийства Влада Листьева
Общество
00:58
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле
Общество Другое
00:43
Меркель признала провал ЕС
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение