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Огонь уничтожил уникальную церковь в Карелии
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Огонь уничтожил уникальную Успенскую церковь в Карелии 

Вести.Ru 2 часа назад
Расположенная в черте Кондопоги церковь Успения Божией Матери — одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере (и самая высокая в Карелии), памятник деревянного зодчества конца ХVIII века — оказалась уничтожена огнем. Очевидцы сняли пожар на видео.
"На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Сейчас церковь сгорела полностью", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
На кадрах видно, что огонь полностью охватил кровлю 42-метрового памятника и перекинулся на стены.
По одной из версий, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем со стороны туристов, которых привлекала построенная в 1774 году на берегу Кондопожской губы Онежского озера церковь.
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