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Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
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Сгоревший в Карелии храм XVIII века могли поджечь 

Вести.Ru 1 час назад
Причиной пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельской Кондопоге мог стать поджог, предполагают в местном управлении МЧС. ЧП произошло в минувшую пятницу, 10 августа, огонь почти полностью уничтожил деревянную церковь за несколько часов. От нее осталась лишь часть одной стены, которая сильно обуглена, сообщили в региональном главке МЧС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Карелии, очаг возгорания находился снаружи, с северной стороны храма, где расположено озеро. Это место не просматривается со стороны города, поэтому сторож не сразу заметил его. Пожарные расчеты прибыли на место через восемь минут после получения сигнала, однако к этому моменту церковь уже была охвачена огнем.
По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи работают с туристами, которые посещали церковь за несколько минут до возгорания. Кроме того, следователи регионального управления СК РФ и сотрудники испытательной пожарной лаборатории по Карелии работают на месте происшествия.
42-метровая церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1774 году на берегу Онежского озера и являлась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере (и самой высокой в Карелии). Храм был объектом культурного наследия федерального значения. Очевидцы сняли пожар на видео.
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