Администрация президента горит в столице Южной Осетии 

В Цхинвале горит здание администрации президента Южной Осетии.
"Пожар — более 150 квадратных метров. Горит переход от 3-этажного здания в 8-этажное", — передает ТАСС сообщение сотрудников администрации.
По их данным, пострадавших нет, все люди вовремя эвакуированы.
По информации агентства, в настоящее время возгорание локализовано.
Отметим, что в среду, 8 августа, в Цхинвале прошли мероприятия, приуроченные 10-летию грузино-осетинского конфликта. В частности, в память о трагических событиях фотовыставку в столице республики организовала "Российская газета".