Администрация президента горит в столице Южной Осетии

В Цхинвале горит здание администрации президента Южной Осетии

"Пожар — более 150 квадратных метров. Горит переход от 3-этажного здания в 8-этажное", — передает ТАСС сообщение сотрудников администрации.

По их данным, пострадавших нет, все люди вовремя эвакуированы.

По информации агентства, в настоящее время возгорание локализовано.