На подмосковной свалке «Аннино» локализовали очаги тления 

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Очаги тления на закрытом полигоне бытовых отходов «Аннино» в Рузском городском округе Московской области локализованы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов.
"Очаги на полигоне «Аннино» локализованы. Следующий этап — пересыпка тела полигона для предотвращения повторного возгорания", — сказал он.
"Аннино" начал тлеть 26 июля. До этого полигон несколько раз тлел в 2017 и 2018 годах.
Свалка принимала коммунальный мусор с 1975 года с территории Рузского округа, а также из Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года.
Проект рекультивации полигона сейчас проходит экологическую экспертизу. Если он получит положительное заключение, администрация округа рассчитывает в сентябре 2018 года получить финансирование на его реализацию в рамках федеральной программы «Чистая страна».