На подмосковной свалке «Аннино» локализовали очаги тления

"Очаги на полигоне «Аннино» локализованы. Следующий этап — пересыпка тела полигона для предотвращения повторного возгорания", — сказал он.

"Аннино" начал тлеть 26 июля. До этого полигон несколько раз тлел в 2017 и 2018 годах.

Свалка принимала коммунальный мусор с 1975 года с территории Рузского округа, а также из Звенигорода Истры . Объект был закрыт в декабре 2016 года.

Проект рекультивации полигона сейчас проходит экологическую экспертизу. Если он получит положительное заключение, администрация округа рассчитывает в сентябре 2018 года получить финансирование на его реализацию в рамках федеральной программы «Чистая страна».