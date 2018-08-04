В центре Москвы сгорела часть музея Тургенева 

В музее Тургенева в центре Москвы возник пожар. В доме на Остоженке 37/7, строение 1 огонь распространился на площади в 70 квадратных метров. Здание деревянное, горел его фасад. Два очага возгорания находились в подвале, пожарным удалось сбить открытое горение, идет проливка конструкций, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, добавив, что из здания спасатели вывели семь рабочих, пострадавших нет. Не исключена версия поджога.
При этом РИА Новости представитель экстренных служб столицы сообщил, что деревянное здание загорелось рядом с особняком Тургенева. Называется адрес: улица Остоженка, дом 37, строение 1, но сервис Яндекс. Карты утверждает, что такого адреса не существует, а есть только Остоженка 37/7, строение 1, где и расположен музей Тургенева.
Дом был построен в 1819 году. С 1839 года его снимала мать Тургенева. Сам писатель останавливался здесь во время своих приездов в Москву. Он описал особняк в повести "Муму", где прототипом барыни стала его мать. Позже здание было сильно перестроено, сохранился только холл. В 2009 году в доме был открыт музей Тургенева. Здание с 2015 года находится на реконструкции.