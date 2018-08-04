В центре Москвы сгорела часть музея Тургенева

В музее Тургенева в центре Москвы возник пожар. В доме на Остоженке 37/7, строение 1 огонь распространился на площади в 70 квадратных метров. Здание деревянное, горел его фасад. Два очага возгорания находились в подвале, пожарным удалось сбить открытое горение, идет проливка конструкций, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ , добавив, что из здания спасатели вывели семь рабочих, пострадавших нет. Не исключена версия поджога.

При этом РИА Новости представитель экстренных служб столицы сообщил, что деревянное здание загорелось рядом с особняком Тургенева. Называется адрес: улица Остоженка, дом 37, строение 1, но сервис Яндекс. Карты утверждает, что такого адреса не существует, а есть только Остоженка 37/7, строение 1, где и расположен музей Тургенева.

Дом был построен в 1819 году. С 1839 года его снимала мать Тургенева. Сам писатель останавливался здесь во время своих приездов в Москву. Он описал особняк в повести "Муму", где прототипом барыни стала его мать. Позже здание было сильно перестроено, сохранился только холл. В 2009 году в доме был открыт музей Тургенева. Здание с 2015 года находится на реконструкции.