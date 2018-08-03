«Ты приехал позже!» — в Петербурге водитель не пропустил скорую во двор

Петербурге водитель Ford не пустил скорую во двор. Инцидент случился на улице генерала Симоняка. Видео очевидцы опубликовали во Вконтакте.

На кадрах видно, как мужчину уговаривают пропустить автомобиль, однако тот уверяет, что заехал в проезд раньше.

— Ты приехал позже! — кричит разъяренный петербуржец.

При этом видно, что мужчина припирался долго и был явно уверен в своей правоте. Чем закончился конфликт и удалось ли карете скорой помощи добраться до пациента, неизвестно.