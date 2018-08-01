На Южном Урале всем миром собирают в школу пятерых детей, у которых сгорел дом

Чуть больше недели назад в многодетной семье Велиевых случилась беда: из-за коротнувшей проводки сгорел их дом в поселке Потанино. В одночасье пятеро детей и их мама Марина Николаевна, которая одна воспитывает ребятишек (им от 9 до 17 лет), лишились всего. Они едва успели выскочить из огня и спасти скотину, а вот дом спасти не удалось — выгорел дотла.

Теперь погорельцы временно поселились у соседки, а южноуральцы дружно собирают для них вещи, деньги и стройматериалы. Отдельным пунктом стоит подготовка к ребят школе, ведь первый звонок прозвенит уже через месяц, а у Велиевых ни ручек, ни тетрадей, ни ранцев — ничего.

Вещи отдают конечно. Но я вам скажу так что при условии, что нет возможности вещи стирать, а разбирать пожарище им нужно своими силами, вещи лишними не будут, так как они быстро будут приходить в негодность. Также нужна обувь, потому что выскакивали они босиком, соседи им тапочки дали в них и ходят, — говорит жительница Копейска Наталья Сырцева, которая взялась помогать Велиевым.

Чтобы помочь погорельцам в Челябинске , Копейске и Потанино открыли пункты сбора помощи. Туда уже несколько дней несут все необходимое: кто-то даже пожертвовал холодильник. Сейчас ищут плиту и, конечно же, школьные принадлежности, которыми надо набить пять портфелей.

Если вы тоже хотите помочь многодетной семье, оставшейся без крыши над головой, это можно сделать следующими способами:

1) привезти вещи, предметы личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания в п. Потанино по адресу ул. Рахманинова, 10 (там сейчас проживает семья) или в поселковую школу №24;

2) кроме того, пункт сбора помощи работает в Челябинске по ул. Цвиллинга 20, напротив ТК КУБА . Штаб ОНФ, телефон +7 351 264-64-11 3) перевести деньги на карту сбербанка 4276 7210 7500 3533 (на имя старшего сына Натальи — Самира)

4) перевести деньги на счет Марины Николаевны Велиевой (реквизиты на фото)