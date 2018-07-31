Кошмар «Зимней вишни»: к чему пришло следствие

Предварительное следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта, завершилось для семерых обвиняемых. Им вменяются в вину халатность, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время они, их защитники, а также пострадавшие начнут ознакомление с материалами уголовного дела.

Завершено предварительное следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в отношении семи обвиняемых. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Им инкриминируется нарушение требований пожарной безопасности, халатность, а также оказание услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, свои обязанности по информированию посетителей торгового центра о начале пожара не выполнил охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин . В том же обвиняется и начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Сергей Генин , который отказался воспользоваться советом очевидца о более коротком пути к забаррикадированным людям, вследствие чего «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», утверждают следователи.

В региональном главке МЧС сообщили, что за Генина заступилось руководство ведомства, все пожарное сообщество и очень много рядовых россиян. Генин даже писал из следственного изолятора письмо с благодарностями за поддержу. В нем он сообщал, что в СИЗО соседи и руководство учреждения хорошо отнеслись к нему.

«Соседи — классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально. Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят», — писал тогда Генин.

В СК уточнили, что ознакомление с материалами уголовного дела для потерпевших, обвиняемых и их адвокатов начнется в ближайшее время. При этом под следствием в данный момент находятся еще четверо обвиняемых.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребенок. По версии следствия, основной причиной пожара стала неисправность проводки. Возгорание произошло на четвертом этаже здания, где находились кинотеатр и детские игровые аттракционы. Системы сигнализации и пожаротушения в ТЦ не сработали.

Кемеровчанин Игорь Востриков , у которого во время пожара в «Зимней вишне» погибли жена и дети, опубликовал видеозапись с камер наблюдения, запечатлевших момент эвакуации людей из горящего здания. На кадрах видно, что двери кинозалов были открыты.

Когда весь коридор заволокло дымом, посетители бросились бежать в стороны выхода. При этом большинство из них не сразу смогли сориентироваться и понять, что происходит.

В МЧС России отметили, что все пути эвакуации из здания около пяти минут были заблокированы горючими токсичными предметами, в которых содержался хлористый водород. Пожарные прибыли на место происшествия и начали тушить пламя спустя семь минут после того, как в экстренные службы поступило сообщение о возгорании.

Как сообщила после адвокат Сергея Генина, звонок в чрезвычайную службу поступил не от пострадавших или сотрудников ТЦ, а от женщины, живущей в доме напротив «Зимней вишни». По словам защиты Генина, именно это стало причиной того, что пожарные не смогли оперативно оценить масштаб происшествия.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» проходит также экс-начальница государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова. По официальной версии следствия, занимая пост руководителя ведомства до 2014 года, Комкова злоупотребляла своими должностными полномочиями. В том числе она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного в 2013 году ТЦ «Зимняя вишня». Такое халатное поведение, уверены следователи, привело к гибели людей.

Уголовное дело также возбудили против начальника управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева . Следователи утверждают, что Мамонтов и Терентьев в 2017-2018 годах не запланировали и не провели проверку соблюдения в «Зимней вишне» требований пожарной безопасности. К тому же их подозревают в растрате почти двух млн рублей в пользу третьих лиц.

Новый фигурант в деле о пожаре в «Зимней вишне» появился 7 июля. Им является начальник службы пожаротушения в Кузбассе Андрей Бурсин . Ему предъявили обвинение в халатности, поскольку он, по версии следствия, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия. К тому же он «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», что привело к гибели людей.

Бурсин первым приехал на тушение пожара в ТЦ. Как отмечает он сам, в здании не сработала ни одна система противопожарной защиты. Спасателей не встретили ни администраторы, ни охранники. Это стало препятствием для четкого понимания спасателей, есть ли внутри люди и сколько их.