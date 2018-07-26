Чиновники уверяют, что дымка в Красноярске не опасна

Представители министерства экологии и министерства лесного хозяйства Красноярского края рассказали об экологической ситуации в регионе.

Замминистра лесного хозяйства Дмитрий Селин отметил, что в крае действует множество лесных пожаров, дым от которых достиг Красноярска . На состояние воздуха также влияют лесные пожары в Якутии . Причина этого в том, что дым обычно распространяется далеко за пределами возгораний, по словам специалиста среднесибирского УГМС Ольги Филатовой

Па данным замминистра экологии края Игоря Варфаломеева, дымка не несет опасности для людей. За июль специалисты провели 35 тысяч измерений, разовое превышение концентрации выявлено 350 раз. В дни, когда над городом дымка, например за 22 июля, среднесуточная концентрация — 1,4 ПДК.

Общественники, развивающие проект «Красноярск. Небо» считают иначе. По их данным, в воздухе краевого центра наблюдается опасное содержание вредных веществ.