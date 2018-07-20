Подаренная президентом Финляндии «баня Гагарина» сгорела в Звездном городке

В Звездном городке сгорела «баня Гагарина», подаренная первому космонавту планеты президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном в 1961 году, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня ночью сгорела баня Гагарина. Расчеты МЧС до сих пор находятся на месте пожара», — сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что баней за последний месяц никто не пользовался, а в 2017 году она прошла реконструкцию.

Источник рассказал также, что в Звездном городке была традиция — по четвергам в баню ходило все руководство Центра подготовки космонавтов , а по пятницам сами космонавты.

Подаренная в Финляндии баня была установлена в Звездном городке недалеко от центральной аллеи города.