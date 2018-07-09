О жаре +30 и выше предупредили сотрудники МЧС

«Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Павел Винаков . — Во избежание происшествий на воде необходимо помнить, что нельзя купаться в незнакомых местах, прыгать в воду с причалов, мостов, лодок и в незнакомых местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и не подплывайте к моторным судам, катерам и лодкам. Не оставляйте без присмотра детей и не допускайте шалостей на воде».

По предварительным данным синоптиков, аномальная жара будет в Новосибирске до конца недели. Как сообщила начальник информационно-аналитического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, в зоопарке все животные акклиматизированы. Поэтому жару переносят относительно спокойно.

«Единственное, чем мы помогаем животным — это опрыскиваем вольеры водой, чтобы было меньше пыли. Кроме этого, сдвигаем кормление на более поздние часы. Обычно животных кормят с 15.00 до 17.00, а в жару в это время принимать пищу слишком тяжело. Поэтому режим сдвигается на два часа вперед — с 17 до 19, — говорит Евгения Пирожкова. — Когда установится нормальная температура воздуха, мы вернемся к привычному распорядку».