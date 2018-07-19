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В Якутии резко увеличилась площадь пожаров
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В Якутии за сутки резко увеличилась площадь лесных пожаров 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки выросла почти на 9 тыс. га, до 31,1 тыс. га, сообщили в четверг в департаменте по лесным отношениям региона.
"Ведутся работы по тушению 19 пожаров, из них локализованы четыре, в том числе крупный пожар на площади 6 тыс. га рядом с селом Тюбятцы Намского района. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 31,1 тыс. га", — сообщили в департаменте.
По данным ведомства, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением и контролируются космическим мониторингом 89 природных пожаров грозового происхождения. "Общая площадь, пройденная огнем, составляет 938 014 га", — отметили в департаменте.
Для тушения лесных пожаров в труднодоступной местности используется авиационная техника. Два самолета Бе-200 ЧС ежедневно сбрасывают на лесные пожары около 200 тонн воды. Для борьбы с пожарами применяют взрывчатку для прокладки защитной полосы, а также проводят работы по искусственному вызыванию осадков.
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