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Пропавшие в Грузии туристы найдены мертвыми
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Пропавшие в Грузии туристы найдены мертвыми 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Супруги, которые пропали в регионе Мхета‐Мтианети, обнаружены погибшими. Их ребенка до сих пор ищут. Об этом сообщила пресс‐служба МВД Грузии.
Туристы находились в ущелье Хуса. В полицию обратился знакомый супругов и сообщил, что не может с ними связаться. Группа из 15 спасателей начала поиски. Автомобиль туристов и их вещи были найдены в селе Цвери. Примерно в трех километрах от населенного пункта возле водопада обнаружено тело женщины.
С наступлением темноты спасательную операцию приостановили из-за ухудшившихся условий видимости. 7 июля сотрудники полиции и 15 спасателей продолжили поиски в условиях сложного рельефа. Вскоре было найдено тело мужчины. Их четырехлетнего сына ищут уже 25 спасателей.
Первичный осмотр погибших показал, что следов насилия нет. МВД Грузии инициировало следствие согласно ч.2 ст. 116 УК страны «Причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух и более лиц».
В округе Санта-Барбара, где объявлена чрезвычайная ситуация, эвакуировано как минимум 3200 человек. Возле города Голета в Калифорнии произошел сильнейший пожар, который удается сдерживать только на 5%.
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