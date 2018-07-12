Смертность на дорогах в Подмосковье снизилась на 40% за последние пять лет

"В Подмосковье ежегодно 5 лет назад гибло более 1,7 тысяч человек. Благодаря нашей совместной работе, благодаря самым современным технологиям, мероприятиям, которые мы проводим, мы можем констатировать, что в 2017 году количество погибших уменьшилось на 40%", — сказал Воробьев.

Он отметил, что задача дорожных служб и сотрудников ГИБДД своевременно проводить профилактическую работу, к которой следует привлекать и общественные организации.