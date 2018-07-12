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Смертность на дорогах в Подмосковье снизилась на 40% за последние пять лет
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Смертность на дорогах в Подмосковье снизилась на 40% за последние пять лет 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК, 12 июл — РИА Новости. Смертность на дорогах в Подмосковье благодаря современным технологиям и проведению профилактических мероприятий снизилась на 40% за последние 5 лет, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на конференции «Повод для обгона».
"В Подмосковье ежегодно 5 лет назад гибло более 1,7 тысяч человек. Благодаря нашей совместной работе, благодаря самым современным технологиям, мероприятиям, которые мы проводим, мы можем констатировать, что в 2017 году количество погибших уменьшилось на 40%", — сказал Воробьев.
Он отметил, что задача дорожных служб и сотрудников ГИБДД своевременно проводить профилактическую работу, к которой следует привлекать и общественные организации.
В свою очередь, начальник управления госавтоинспекции главного управления МВД Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов пояснил, что в Подмосковье активно развивается система видеофиксации правонарушений. На сегодняшний день 1,3 тысячи камер установлено в регионе, «они тоже приносят свои результаты от 20 до 80% снижения аварийности в местах установки». Кроме того за прошлый год на 50% снизилось количество водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.
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