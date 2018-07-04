В Азербайджане возбудили дело из-за аварий на ТЭС

Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Ранее глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.

"Возбужденно уголовное дело по статьям нарушение противопожарных правил, халатность, повышение должностных полномочий", — заявил Гаралов на совещании, посвящённом инциденту.