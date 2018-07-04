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В Азербайджане возбудили дело из-за аварий на ТЭС
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В Азербайджане возбудили дело из-за аварий на ТЭС 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с отключением энергосистемы Азербайджана из-за двух аварий на Мингяевирской ТЭС, заявил в среду генпрокурор страны Закир Гаралов.
Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Ранее глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.
"Возбужденно уголовное дело по статьям нарушение противопожарных правил, халатность, повышение должностных полномочий", — заявил Гаралов на совещании, посвящённом инциденту.
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