Продажи автомобилей Renault в январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16% — до 70,8 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Renault в июне реализовали 13 тыс. 567 автомобилей — на 11% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам I полугодия 2018 г. продажи Renault на российском рынке составили 70 тыс. 844 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Renault Россия, успешные показатели являются результатом стратегии компании, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне 2017 г. пополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos.
«В феврале этого года Renault Россия объявила о запуске новой глобальной модели — кроссовера C-сегмента — в России. Производство новой модели будет организовано на московском заводе Renault, а мировая премьера состоится на Московском автосалоне-2018. Новый кроссовер C-сегмента дополнит широкую модельную линейку SUV Renault Россия. Важной составляющей успеха Renault Россия является также развитая дилерская сеть, которая насчитывает около 150 официальных дилерских центров по всей России — от Калининграда до Владивостока. В этом году компания отмечает 20-летие своего присутствия в России: с 1998 г. своих владельцев нашли более 1,7 млн автомобилей Renault», — рассказали в пресс-службе.