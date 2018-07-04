Продажи автомобилей Renault выросли на 16% в январе-июне — до 70,8 тыс. машин

Продажи автомобилей Renault в январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16% — до 70,8 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Renault в июне реализовали 13 тыс. 567 автомобилей — на 11% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам I полугодия 2018 г. продажи Renault на российском рынке составили 70 тыс. 844 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия , успешные показатели являются результатом стратегии компании, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне 2017 г. пополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos.