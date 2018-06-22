Возбуждено дело после гибели в пруду двоих детей в Переволоцком районе

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после гибели детей в Переволоцком районе.

По предварительной информации СУ СК региона, 20 июня трое детей вместе с дедушкой 9-летней девочки приехали на пикник к водоему. Мужчина ненадолго оставил школьников без присмотра и вернулся домой. Несмотря на запрет дети спустились к пруду и начали тонуть. Спастись удалось только т9-летней девочке, погибли ее 8-летняя подруга и 10-летний мальчик.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 20 июня в Переволоцком районе утонули два ребенка. Тела детей днем нашли местные жители в пруду в районе села Чесноковка.