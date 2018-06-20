В Архангельске сильный ливень погасил Вечный огонь

Из-за сильного ливня в Архангельске погас Вечный огонь.

Во вторник, 19 июня, в Архангельск прошли два сильных ливня. В итоге на площади Мира погас горевший всё время Вечный огонь.

Первым об этом известил общественность легендарный житель города — Древарх Просветлённый (он же Андрей Христофоров, ранее менявший имя и фамилию несколько раз). Мужчина разместил фотографию потухшего Огня на своей странице Instagram. «Древархангел вызвал ливень — огонь у монумента победы погас! Древарх бессилен, необходим человек-огонь!» — прокомментировал он снимок.

Напомним, зимой этого года возле Вечного огня была установлена памятная табличка, на которой жители города значатся как «архангельцы», а не «архангелогородцы».