Под Саратовом в ДТП микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали девять человек

"По предварительной информации, восемь пострадавших, среди них один ребенок. Одну женщину, возможно, будут отправлять на скорой помощи в Саратов ", — сказал Пименов.

Позже Пименов уточнил, что пострадали девять человек. Он отметил, что семь человек находятся на амбулаторном лечении, еще двоих госпитализировали.

Сообщается, что авария произошла примерно в 800 м от села Золотая Степь Советского района. В инциденте участвовал микроавтобус компании «Властелин» и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в аварии под Саратовом погибли четыре человека.