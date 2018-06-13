На юге Москвы эвакуировали офис

Около 120 человек эвакуированы из здания на юге Москвы из-за задымления

Около 120 сотрудников офисов компаний эвакуированы из здания на улице Подольских курсантов, дом 1 на юге Москвы , сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

"Из здания эвакуированы около 120 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в подвале сработала автоматическая система пожаротушения. Пожарные ищут очаг возгорания. Источник ТАСС отметил, что общая площадь здания составляет 12000 кв. м.

Согласно открытым данным, в здании по данному адресу расположены проектно-строительная компания АО "Атомэнергопроект" и ООО "Трансэнергомонтаж".

Ранее сообщалось, что в подвале дома номер 1 по улице Подольских курсантов наблюдается плотное задымление. Согласно открытым источникам данных, в здании по данному адресу расположены проектно-строительная компания АО "Атомэнергопроект" и ООО "Трансэнергомонтаж