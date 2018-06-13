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На юге Москвы эвакуировали офис
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Около 120 человек эвакуированы из здания на юге Москвы из-за задымления 

ТАСС 13 июня 2018
Фото: РИА Новости
Около 120 сотрудников офисов компаний эвакуированы из здания на улице Подольских курсантов, дом 1 на юге Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.
"Из здания эвакуированы около 120 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в подвале сработала автоматическая система пожаротушения. Пожарные ищут очаг возгорания. Источник ТАСС отметил, что общая площадь здания составляет 12000 кв. м.
Согласно открытым данным, в здании по данному адресу расположены проектно-строительная компания АО "Атомэнергопроект" и ООО "Трансэнергомонтаж".
Ранее сообщалось, что в подвале дома номер 1 по улице Подольских курсантов наблюдается плотное задымление. Согласно открытым источникам данных, в здании по данному адресу расположены проектно-строительная компания АО "Атомэнергопроект" и ООО "Трансэнергомонтаж
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