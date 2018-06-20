Защита таксиста, сбившего пешеходов в Москве, обжаловала его арест

Защита водителя такси, сбившего пешеходов в центре столицы, обжаловала решение о его аресте, рассказал Агентству «Москва» адвокат Павел Березин.

Апелляционную жалобу рассмотрит Таганский суд. Защита просит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее Таганский районный суд арестовал на два месяца Анарбека уулу Чынгыза, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

На улице Ильинка водитель такси наехал на дорожный знак, в результате чего травмы получили несколько человек.

Пострадавших госпитализировали. Семь из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести.

Во время допроса водитель 1990-го года рождения, имеющий киргизские водительские права, заявил, что не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза.

"Яндекс. Такси" пообещал оказать финансовую помощь пострадавшим.