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300 пожарных тушили возгорание в 60 кв. метров
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Площадь пожара в казанском ТЦ «Порт» составила 60 квадратных метров 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Площадь пожара в казанском ТЦ "Порт", по уточнённым данным, составляет 60 квадратных метров, сообщило главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани поступило в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно выехали по второму номеру вызова. По прибытии было установлено, что горение происходит на первом этаже ТЦ. Площадь пожара, по предварительной информации, составляла около 20 "квадратов". Был объявлен четвёртый номер вызова, для тушения созданы четыре боевых участка. Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.
"Площадь пожара составляет 60 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены: 319 человек, 74 единицы техники, в том числе от МЧС России 135 человек, 36 единиц техники", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что контроль экологической обстановки на месте пожара осуществляет передвижная лаборатория минэкологии Татарстана.
Оптово-розничный торговый центр "Порт" был открыт на окраине Казани несколько лет назад. Здесь работают десятки магазинов — от продуктового супермаркета "Ашан" до мебельных.
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