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Кровля здания обрушилась из-за пожара в Москве
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Кровля здания обрушилась из-за пожара в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Металлическое строение горит на улице Южнопортовая в Москве, для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
"В 05.37 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Южнопортовая 15, строение 21…. в ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия направлены около 30 единиц техники.
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