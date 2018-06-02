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В Мытищах ликвидировали масштабный пожар
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В Мытищах ликвидировали масштабный пожар 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Спасатели полностью потушили пожар в двух ангарах в Мытищах, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что пожар в двух ангарах со строительными материалами в Мытищах локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В 14.18 было ликвидировано открытое горение.
"В 01.42 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара задействованы 90 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России — 56 человек и 17 единиц техники.
Пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров возник в двух ангарах на Осташковском шоссе, вл. 14-15. Они горели по всей площади. Ранее сообщалось, что тушение ведется при помощи двух вертолетов МЧС России и одного вертолета Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала.
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