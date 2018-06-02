В Мытищах ликвидировали масштабный пожар

Спасатели полностью потушили пожар в двух ангарах в Мытищах , сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости , что пожар в двух ангарах со строительными материалами в Мытищах локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В 14.18 было ликвидировано открытое горение.

"В 01.42 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 90 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России — 56 человек и 17 единиц техники.

Пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров возник в двух ангарах на Осташковском шоссе, вл. 14-15. Они горели по всей площади. Ранее сообщалось, что тушение ведется при помощи двух вертолетов МЧС России и одного вертолета Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала.