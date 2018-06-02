Стало известно о состоянии пострадавших в ТЦ в Иркутске

Состояние детей, пострадавших в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске при проведении химического опыта, остается стабильным. Об этом ТАСС сообщили в субботу в минздраве региона.

"На утро субботы все без изменений, госпитализированные проходят лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики", — сказал собеседник агентства.

С детьми работают психологи, а мама одного из мальчиков запросила также консультацию окулиста.

В пятницу в научно-развлекательном центре "Гравитация" во время демонстрации экскурсоводами химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет. Двоих пострадавших после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение. Из шести детей, госпитализированных в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, четверо находятся в круглосуточном стационаре, двое — в дневном.