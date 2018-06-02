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Стало известно о состоянии пострадавших в ТЦ в Иркутске
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Стало известно о состоянии пострадавших в ТЦ в Иркутске 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
Состояние детей, пострадавших в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске при проведении химического опыта, остается стабильным. Об этом ТАСС сообщили в субботу в минздраве региона.
"На утро субботы все без изменений, госпитализированные проходят лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики", — сказал собеседник агентства.
С детьми работают психологи, а мама одного из мальчиков запросила также консультацию окулиста.
В пятницу в научно-развлекательном центре "Гравитация" во время демонстрации экскурсоводами химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет. Двоих пострадавших после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение. Из шести детей, госпитализированных в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, четверо находятся в круглосуточном стационаре, двое — в дневном.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Задержан технический директор "Гравитации" и экскурсоводы. Проверку по факту случившегося проведут Роспотребнадзор и областная прокуратура.
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