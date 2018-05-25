Ещё
Россиянин оставил в розетке зарядку и сжег квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин оставил в розетке зарядку и сжег квартиру 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В городе Ливны Орловской области произошел пожар в квартире на улице Денисова. Причиной пожара стало замыкание из-за неисправной электропроводки, к которой было подключено зарядное устройство для мобильного телефона. Об этом сообщает региональный портал «Вечерний Орел».
На момент возгорания хозяев квартиры не было дома. Запах дыма почувствовали соседи, которые и вызвали пожарных. К моменту прибытия бригады огонь распространился на диван, кресла и часть стены. Квартира сильно закопчена.
В качестве основной причины пожара называется короткое замыкание, причиной которого стало оставленное в розетке зарядное устройство для мобильного телефона.
Это уже не первый случай в регионе, когда квартира загорелась из-за неисправности розетки. В мае 2018 года в одном из многоквартирных домов по улице Октябрьской в Орле произошел пожар повышенной категории сложности. Причиной стала игра в ремонт розетки, которой занимался четырехлетний мальчик.
dom.lenta.ru: последние новости
Россиянин решил прибраться и случайно сжег 13 домов Метры на ветер Тадж-Махал внезапно позеленел
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская С-500 установила рекорд39
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе710
Один из захваченных в Москве заложников погиб142
Британия предрекла России военное бессилие187
«Только русские придут на помощь украинцам в час беды»28
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение