Россиянин оставил в розетке зарядку и сжег квартиру

В городе Ливны Орловской области произошел пожар в квартире на улице Денисова. Причиной пожара стало замыкание из-за неисправной электропроводки, к которой было подключено зарядное устройство для мобильного телефона. Об этом сообщает региональный портал «Вечерний Орел».

На момент возгорания хозяев квартиры не было дома. Запах дыма почувствовали соседи, которые и вызвали пожарных. К моменту прибытия бригады огонь распространился на диван, кресла и часть стены. Квартира сильно закопчена.

В качестве основной причины пожара называется короткое замыкание, причиной которого стало оставленное в розетке зарядное устройство для мобильного телефона.