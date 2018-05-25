Мосгортур: Проверки не выявили серьезных нарушений в летних лагерях, где отдохнут дети льготных категорий 

По итогам проведенных перед началом летних смен проверок детских лагерей, где будут отдыхать московские дети льготных категорий, серьезных нарушений не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК «Мосгортур».
«Сотрудники Мосгортура проверили готовность баз отдыха принять московских детей льготных категорий. В проверке участвовали представители Государственной инспекции по качеству и Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов. В ходе проверок серьезных нарушений обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все базы и загородные лагеря, в которых отдыхают московские дети льготных категорий, проходят трехэтапную проверку Мосгортура: после конкурсных процедур, перед началом летнего сезона и во время проведения смен.
«Детские лагеря перед заездами в обязательном порядке проверяют Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Инспекция по охране труда и региональные комиссии. Без них лагерь не имеет права принимать детей. Проверки Мосгортура — это прежде всего контроль за соблюдением технического задания. Оно предъявляет более жесткие требования к инфраструктуре лагеря и учитывает особенности детей, которые будут в нем отдыхать. Например, если мы знаем, что в лагере будут дети на инвалидных колясках, мы требуем установки пандусов», — приводятся в сообщении слова генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова.
В пресс-службе также отметили, что в 2018 г. впервые совместно со специалистами Мосгортура и Государственной инспекции по качеству второй этап проверок осуществляли представители Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ).
«Мы работаем с Мосгортуром и департаментом культуры уже четвертый год. И смогли выстроить конструктивный диалог, который приносит результаты. Раньше на отдых выезжали всего 513 семей с детьми с инвалидностью, сейчас мы подошли к цифре 13 тыс. семей. Однако для нас важен не только количественный показатель, но и качество отдыха. Совместно с Мосгортуром и другими членами комиссии МГАРДИ отсматриваем базы и даем свои рекомендации», — приводятся в сообщении слова председателя совета МГАРДИ Юлии Камал.
В пресс-службе пояснили, что третий этап проверки Мосгортура пройдет непосредственно во время летних смен. Сотрудники будут работать с отзывами родителей, детей, «московских вожатых» и руководителей смен и программ и при необходимости выезжать на базу отдыха с проверками.
Первая группа детей, которые получили путевки правительства Москвы, отправится на отдых 31 мая. Всего летом 2018 г. столичный департамент культуры и Мосгортур организуют отдых для более чем 34 тыс. детей льготных категорий и их родителей.