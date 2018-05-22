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В регионах РФ действуют пожары площадью более 23 тысяч га
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В регионах России действуют пожары площадью более 23 тыс. га 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лесопожарные формирования за сутки потушили почти 100 возгораний в лесах регионов России на общей площади свыше 7,4 тыс. га, на утро оставались действующими очаги площадью втрое превышающую площадь ликвидированных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны во вторник.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 7 433 га. На 00:00 мск 22 мая на территории РФ действовало 45 лесных пожаров на площади 23 648 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Сутками ранее в лесах регионов действовало 55 очагов площадью 20,7 тыс. га. Сильнее стала гореть Амурская область, по данным на утро, в регионе зарегистрировали 12 пожаров на площади 13,7 тыс. га. Среди дальневосточных регионов пожары также отмечают в Хабаровском крае на площади около 960 га, в Приморье — 17 га, в Якутии — 2 га, около 50 га — в Еврейской АО.
Помимо Дальнего Востока, лесные пожары фиксируют в Забайкальском крае на площади, превысившей 8,6 тыс. га, в Челябинской области — на 200 га, в Мурманской области — на 21 га, в Республике Дагестан — на 16 га, а также в Свердловской, Мурманской, и Тюменской областях, в республике Тыва на небольших площадях.
Пожары в регионах тушат около 2,5 тыс. человек, задействовано более 550 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 33 воздушных судна.
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