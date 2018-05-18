Из дверей офиса «Альфа-банка» в Доме контор на Малышева повалил густой дым

Сегодня в Доме Контор (на перекрестке Малышева — 8 Марта") из дверей повалил сильный дым. Очевидцы сделали записи происшествия.

Здесь базируется офис "Альфа-Банка" . В МЧС подтвердили, что на этот адрес был вызов, и даже выезжали пожарные машины, однако их вмешательство не потребовалось.

В Альфа-банке прокомментировали ситуацию.

— Служба безопасности банка тестировала в зоне банкоматов аэрозольную защиту, которая включается здесь при чрезвычайных ситуациях, — прокомментировали в банке. — Ее испытания проводятся регулярно, в том числе и днем, чтобы сотрудники умели реагировать на такие ситуации. Сейчас дым полностью развеялся, отделение работает в прежнем режиме.