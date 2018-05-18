Штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличены в 2,2 раза

На территории Ярославской области по распоряжению губернатора введен особый пожароопасный режим. Мера связана с установлением сухой, жаркой погоды, открывшимся дачным сезоном, а также массовыми выездами горожан на природу.

— Повышенное внимание в условиях особого пожароопасного режима уделяется лесам и прилегающим к ним земельным участкам, — отметил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев . — Все лесохозяйственные организации, добровольные пожарные отряды, областная диспетчерская служба лесного хозяйства приведены в режим особой готовности для тушения лесных пожаров. Во всех муниципальных районах сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» ежедневно производят патрулирование с привлечением общественных лесных инспекторов с целью недопущения возгораний и распространения огня. Для тушения лесных пожаров готово 96 единиц противопожарной техники.

Как пояснил Николай Савельев, благодаря своевременной и качественной межведомственной подготовке к пожароопасному периоду в лесах Ярославской области на сегодняшний день крупных возгораний не зафиксировано. Незначительные мелкие были незамедлительно ликвидированы. В местах отдыха населения установлены информационные стенды и аншлаги с номерами экстренных служб.

По мнению специалистов, главное в условиях пожароопасного периода — ответственное поведение жителей региона. Запрещены разведение костров, сжигание мусора, стерни и порубочных остатков. Кроме того, нельзя въезжать в леса на машинах.

В условиях особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в 2,2 раза. За брошенную спичку или окурок гражданам придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц наказание существенней: до 40 тысяч рублей для первых и до 500 тысяч рублей для вторых.

В случае обнаружения возгорания в лесу или на прилегающей территории необходимо обратиться по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), а также по номерам (4852) 71-00-75, 112 или сообщить о пожаре через мобильное приложение «Берегите лес».