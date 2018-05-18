В Орле около моста Дружбы утонул подросток 

В 17.13 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что в реке Оке около моста Дружбы утонул 13-летний подросток.
К месту происшествия выехала поисково-маневренная группа поисково-спасательной службы региона. В 17.39 спасатели достали из воды тело подростка.
Это уже второй несчастный случай за прошедшие сутки. Накануне в реке Оптуха в н.п. Гостиново утонул 29-летний парень.
Сотрудники регионального МЧС напоминают, что официально купальный сезон откроется только 1 июня. До этого времени все места отдыха у воды, а их в области — 40, должны обследовать водолазы. Купаться в запрещенных и необорудованных местах опасно.