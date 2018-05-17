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Спасатели сбросили 400 тонн воды на пожар в удмуртском Пугачево
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Спасатели сбросили 400 тонн воды на пожар в удмуртском Пугачево 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 17 мая — РИА Новости. Пожарная авиация и наземные спасатели сбросили на территорию бывшей воинской части в удмуртском Пугачево, где произошел пожар, около 400 тонн воды, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по республике Вероника Митрофанова.
В среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером в среду продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России. Утром в четверг специалисты возобновили тушение.
"За два дня тушения возгорания сухой травы авиацией и наземными группировками пожарных сброшено около 400 тонн воды. В настоящее время очагов горения нет, местами тлеет трава и есть задымление. Ликвидация ЧП продолжается", — пояснила Митрофанова.
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