Виталий Кушнарев поручил ускорить решение вопроса по выплатам, пострадавшим от пожара 21 августа 2017 года 

В настоящее время Комиссией по рассмотрению заявлений граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, рассмотрены заявления всех обратившихся за получением мер социальной поддержки 427 человек (197 семей), из них:приобрели жилые помещения 243 человека (111 семей), находятся в стадии подбора жилья и оформления документов купли-продажи 124 человека (60 семей).
Анализ представленных на оплату договоров купли-продажи показывает, что гражданами на средства мер социальной поддержки приобретаются как квартиры, так и индивидуальные жилые дома в различных районах города, в том числе Пролетарском, Железнодорожном, Ленинском районах.
Вместе с тем, в связи с наличием у пострадавших граждан иных жилых помещений на праве собственности площадью, превышающей норму обеспечения на состав семьи, отказано в предоставлении мер социальной поддержки 60 гражданам (26 семьям).
Администрацией города Ростова-на-Дону будет продолжена работа по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении мер социальной поддержки по мере их поступления от граждан (ориентировочно 57 человек) при подтверждении права (установление в судах факта проживания на момент ЧС в утраченных жилых помещениях, гражданства РФ, родственных отношений, порядка пользования объектами недвижимости, признанными непригодными в результате пожара).
Глава Администрации города Виталий Кушнарев поручил Департаменту координации строительства и перспективного строительства Ростова принять все необходимые меры для скорейшего решения вопроса по выплате средств пострадавшим от пожара на приобретение жилья и завершить эту работу до 21 августа текущего года.
Напомним, в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону, пострадало 692 человека, признаны в установленном законом порядке непригодными для постоянного проживания 133 жилых дома, в том числе 39 квартир.
В целях обеспечения прав граждан, пострадавших в результате пожара, ликвидации его последствий Правительством Ростовской области совместно с Администрацией города Ростова-на-Дону проведена работа по разработке и принятию соответствующих правовых актов в сфере правового регулирования оказания мер социальной поддержки пострадавшим гражданам.
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону №1254 создана комиссия по рассмотрению заявлений граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону, на получение мер социальной поддержки, которая начала свою работу с 18.12.2017 года и еженедельно проводит заседания.
Напомним: работа по предоставлению социальных выплат ведется в соответствии с Решением №418 от 08 декабря 2017 года Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21.08.2017 в городе Ростове-на-Дону», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2017 №1277 «Об утверждении положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 07.12.2017 №1254 «Об утверждении положения об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону», а также с Областным законом о наделении органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону государственными полномочиями Ростовской области в сфере социальной поддержки граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону (принят Законодательным Собранием 6 декабря 2017 года).