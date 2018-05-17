Виталий Кушнарев поручил ускорить решение вопроса по выплатам, пострадавшим от пожара 21 августа 2017 года

В настоящее время Комиссией по рассмотрению заявлений граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, рассмотрены заявления всех обратившихся за получением мер социальной поддержки 427 человек (197 семей), из них:приобрели жилые помещения 243 человека (111 семей), находятся в стадии подбора жилья и оформления документов купли-продажи 124 человека (60 семей).

Анализ представленных на оплату договоров купли-продажи показывает, что гражданами на средства мер социальной поддержки приобретаются как квартиры, так и индивидуальные жилые дома в различных районах города, в том числе Пролетарском, Железнодорожном, Ленинском районах.

Вместе с тем, в связи с наличием у пострадавших граждан иных жилых помещений на праве собственности площадью, превышающей норму обеспечения на состав семьи, отказано в предоставлении мер социальной поддержки 60 гражданам (26 семьям).

Администрацией города Ростова-на-Дону будет продолжена работа по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении мер социальной поддержки по мере их поступления от граждан (ориентировочно 57 человек) при подтверждении права (установление в судах факта проживания на момент ЧС в утраченных жилых помещениях, гражданства РФ , родственных отношений, порядка пользования объектами недвижимости, признанными непригодными в результате пожара).

Глава Администрации города Виталий Кушнарев поручил Департаменту координации строительства и перспективного строительства Ростова принять все необходимые меры для скорейшего решения вопроса по выплате средств пострадавшим от пожара на приобретение жилья и завершить эту работу до 21 августа текущего года.

Напомним, в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону, пострадало 692 человека, признаны в установленном законом порядке непригодными для постоянного проживания 133 жилых дома, в том числе 39 квартир.

В целях обеспечения прав граждан, пострадавших в результате пожара, ликвидации его последствий Правительством Ростовской области совместно с Администрацией города Ростова-на-Дону проведена работа по разработке и принятию соответствующих правовых актов в сфере правового регулирования оказания мер социальной поддержки пострадавшим гражданам.

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону №1254 создана комиссия по рассмотрению заявлений граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону, на получение мер социальной поддержки, которая начала свою работу с 18.12.2017 года и еженедельно проводит заседания.