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Ульяновский школьник, спасший рыбака, награжден медалью МЧС
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Ульяновский школьник, спасший рыбака, награжден медалью МЧС 

АиФ — Ульяновск 28 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ученик 9 класса 33 гимназии Ульяновска Дмитрий Давыдов награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ульяновской области. Награда герою была вручена в актовом зале ГУ МЧС региона в присутствии личного состава первым заместителем начальника управления полковником Михаилом Осокиным.
«Когда героические поступки совершают профессиональные пожарные и спасатели, мы говорим — это подвиг, достойный подражания. Если героический поступок совершает обычный человек — это подвиг вдвойне! Особенно, когда его совершают дети. В нашем зале находится юный герой, который совершил настоящий подвиг!», — сказал первый зам.
Происшествие случилось 2 апреля 2018 года: на реке Сельдь рыбак провалился в полынью, упав с гнилого моста. Самостоятельно выбраться на берег у него не получилось. Зацепившись за лёд, рыбак стал звать на помощь. На подмогу прибежали гуляющие неподалёку двое школьников. Рискуя собственной жизнью, Дима Давыдов бросился к тонущему рыбаку, а его товарищ побежал искать кого-нибудь из взрослых. Несмотря на пронизывающий холод — сам Дмитрий тоже провалился под хрупкий лёд — школьник продолжал операцию спасения. Вместе с подоспевшим прохожим они все-таки смогли вытянуть обессилевшего рыбака на берег.
За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека, Дмитрий Давыдов награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».
В день награждения Дмитрий побывал с экскурсией в региональном главке, Центре управления в кризисных ситуациях, познакомился с работой огнеборцев первой пожарно-спасательной части и с интересом осмотрел современные образцы пожарной техники.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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