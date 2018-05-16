Жителей села Пугачево в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на старом складе боеприпасов 

В военном городке Пугачево в Удмуртии проводится эвакуация населения из-за пожара на расположенной неподалеку бывшей воинской части, где взрываются оставшиеся там снаряды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«В 14-55 произошло возгорание сухой травы на территории бывшей военной части в с. Пугачево, что, предположительно, вызвало детонацию единичных боеприпасов. Идет локализация пожара, работает 28 единиц техники. Непосредственно на месте находятся Глава МЧС Республики Петр Фомин и Председатель Правительства Ярослав Семенов. Ситуация под контролем. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка, остановлено движение по прилегающей трассе», — написал Бречалов во «ВКонтакте».
Как отмечает Udm-Info, на территории бывшей воинской части, где произошло возгорание и детонация снарядов, нет жилых и социальных объектов.