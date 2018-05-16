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Глава правительства Удмуртии выехал в Пугачево, где взрываются снаряды
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Глава правительства Удмуртии выехал в Пугачево, где взрываются снаряды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 16 мая — РИА Новости. Председатель правительства Удмуртии совместно с начальником главка МЧС РФ выехали на территорию воинской части в Пугачево, сообщил РИА Новости представитель главы республики.
"Информации, подтверждающей, что на территории воинской части в Пугачево сдетонировали снаряды, пока нет. Для выяснения обстоятельств на место выехал глава правительства и руководитель МЧС Удмуртии", — сказал он.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в поле близ поселка Пугачево взорвались как минимум три снаряда, которые покоились там с момента масштабного пожара на местном арсенале в 2012 году.
Эвакуация, по официальным данным, пока не проводится. При этом в ГУМЧС агентству заявляли, что фиксируются «единичные взрывы».
Пожар, вспыхнувший 2 июня 2011 года на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево, вызвал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.
РИА Новости: последние новости
Глава правительства Удмуртии выехал в Пугачево, где взрываются снаряды МЧС направило авиацию на место взрыва боеприпасов в Удмуртии МЧС оценило ситуацию со взрывающимися боеприпасами в поселке в Удмуртии
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