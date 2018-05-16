В гостинице на востоке Москвы обнаружили бесхозный предмет

В полицию Москвы поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета в одной из гостиниц на востоке города, в ходе обследования отеля предметов, представляющих угрозу для жизни, не выявили, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В ночь с 14 на 15 мая поступила информация о бесхозном предмете в гостинице в районе Измайлово», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время обследования представляющих опасность предметов не обнаружили.

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