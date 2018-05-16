Ещё
Пожар в «Сосновом», новое правительство и поражение сборной: что произошло минувшей ночью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в «Сосновом», новое правительство и поражение сборной: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Рабочий день «Сусанин» по традиции начинает с рубрики, в которой рассказывает о событиях, произошедших в мире.
Пожар в «Сосновом»:
Пожар произошел в садовом товариществе «Сосновый» во вторник, 15 мая. По информации ГУ МЧС России по Удмуртии, горели садовые дома. К тушению пожара от управления привлекались 15 единиц техники и 46 человек личного состава. Ликвидировать возгорание удалось спустя 1 час и 41 минуту после сообщения о пожаре.
Отметим, что во вторник в Удмуртии ввели особый противопожарный режим. По информации Минприроды региона, с 15 мая по 15 июня запрещено разведение костров в лесах на всей территории республики.
Новое правительство:
В новом составе правительства Дмитрия Медведева будет 10 вице-премьеров, а также один первый вице-премьер — министр финансов. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина о новой структуре кабинета министров, сообщает Интерфакс.
«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в тексте документа, распространенном пресс-службой Кремля.
Также в указе написано, что в структуре кабинета министров будет 17 ведомств, подчиняющихся премьеру и 5 министерств, руководство которыми осуществляет президент России: министерство внутренних дел РФ, МЧС России, МИД, Минобороны России и Минюст.
Поражение России:
Хоккейная сборная России проиграла на групповом этапе чемпионате мира Швеции. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу шведских хоккеистов.
В начале первого периода Кирилл Капризов завершил атаку своей команды точным броском. Таким образом, россиянам удалось реализовать большинство.
Однако в середине игры шведская сборная отыгралась, причем на тот момент российская команда находилась уже в меньшинстве. Автором гола стал Мика Зибанежад.
Также во втором периоде, Рикард Ракелль вывел Швецию вперед. А на исходе третьего периода, когда россияне поменяли вратаря Василия Кошечкина на шестого полевого игрока, швед Маттиас Экхольм поразил пустые ворота.
Швеция, набрав 20 очков заняла первое место в группе, а сборная России — второе.
Соперником российской сборной в 1/4 финала стала сборная Канады, занявшая третье место в группе В.
Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Швеция — Латвия, Финляндия — Швейцария, США — Чехия.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Уфе будут судить водителя ижевского автобуса, насмерть сбившего пешехода МЧС Удмуртии: поджог травы на улице Берша попал на видео В память о воинах-земляках в Нечкино зажгли Вечный огонь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту320
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице315
Открытие Крымского моста возмутило Европу1172
США «обеспокоены» Крымским мостом29
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым22
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение