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В Савеловском районе столицы ликвидировано возгорание в поликлинике №6
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В Савеловском районе столицы ликвидировано возгорание в поликлинике №6 

Москва меняется 38 минут назад
Фото: Москва меняется
Пожарные службы ликвидировали возгорание по адресу: 1-я Квесисская улица д.8. Об этом сообщается в официальном микроблоги Twitter МЧС Москвы.
В 15 часов 42 минуты поступило сообщение о возгорании по адресу: 1-я Квесисская улица, д.8. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Ликвидировано. Слаженными действиями администрации здания в целях безопасности люди выведены из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
МЧС МОСКВЫ (@emercom_press)
May 15, 2018
Отмечается, что из здания поликлиники были эвакуированы люди. Сообщения о пострадавших не поступало.
Сообщение В Савеловском районе столицы ликвидировано возгорание в поликлинике №6 появились сначала на Москва Меняется.
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